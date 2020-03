$!El coronavirus provoca las muertes de un matrimonio, figuras públicas y políticos en menos de un mes en RD

La República Dominicana ha sido azotada por el brote del COVID-19 que al día de hoy ha cobrado la vida de al menos 28 personas en el territorio nacional y 719 afectados, según relata el noveno boletín del Ministerio de Salud Pública.

Dos de los últimos decesos a causa del virus fueron el del coronel Kalil Haché Malkun y su esposa Elsie Barinas de Haché, quienes recibían atenciones médicas en el hospital militar Dr. Ramón de Lara por coronavirus hasta la hora de su deceso.

Este sábado el virus sumó a sus víctimas fatales al embajador Antonio Vargas Hernández, quien también estaba ingresado en el hospital militar luego de haber dado positivo al COVID-19.

A Vargas se le suministró un medicamento de alto costo para hacerle frente al virus, pero este no llegó a hacerle efecto debido a que sufrió un paro cardiaco en horas de la madrugada, informó el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.

Asimismo, en días pasados falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) el periodista francomacorisano Pedro Fernández, el cual llevaba varios días ingresado en ese centro asistencial privado, luego de dar positivo al coronavirus.

A este le antecedió el director de Normalización de Crédito del Banco de Reservas, José Alexander García Lara, quien perdió la vida este jueves luego de tres días afectado por el COVID-19.

El impacto en el PRD

El exalcalde del Distrito Nacional, Rafael Suberví Bonilla, se sumó este sábado a la lista de políticos afectados por el virus que encabeza el presidente del PRD y canciller, Miguel Vargas.

También están con el virus la vicecanciller Peggy Cabral; el secretario de organización, Rafael -Fiquito- Vásquez; y el director de redes sociales de Cancillería, Eloy Núñez.

El entretenimiento

Otra de las muertes registradas por el coronavirus en el país fue la de la diseñadora Jenny Polanco, el pasado martes 24, tras sufrir complicaciones de salud.

En una llamada telefónica, durante la cobertura que hacía la periodista Alicia Ortega en SIN, la diseñadora admitió que regresó de un viaje de trabajo de España, y que días después sintió los síntomas. Una semana más tarde Polanco falleció.

En jaque estuvieron todos los comunicadores que entrevistaron al infectólogo Héctor Balcácer. Él asistió a varios programas de televisión para alertar a las personas sobre las medidas para mantenerse alejados del coronavirus, sin saber que el mismo estaba infectado.

Tras recibir las pruebas, informó que había dado positivo, lo que motivó a que, canales de televisión como CDN, Color Visión y Telemicro fuesen sometidos a un proceso exhaustivo de fumigación, y que, los comunicadores que le entrevistaron sean puestos en cuarentena preventiva. Iván Ruiz, Caroline Aquino y Addis Burgos, fueron solo algunos de ellos.

Tras regresar de un viaje, la locutora y presentadora de televisión María Angélica Ureña, informó que su test de coronavirus fue positivo. A través de su cuenta de Instgram, la también actriz señaló que se mantiene en aislamiento, y que su esposo no está contagiado.

El periodista Estarlin Taveras, quien labora para Telenoticias, también informó que dio positivo al coronavirus COVID-19. "Les pido sus oraciones para que con la ayuda de Dios podamos salir sin mayores complicaciones de esta situación que nos asecha a todos", dijo.

Otro joven comunicador que dio positivo al coronavirus fue Vladimir Jáquez. El también youtuber conocido en las redes sociales como Lord Jáquez, hizo el anuncio en sus redes sociales.

“Lamento informarles que he dado positivo a la prueba del coronavirus. Recién nos acaban de dar la noticia. Les pido encarecidamente a todos con quienes he tenido contacto en los últimos 15 días tomar las medidas correspondientes", expresó.

Un dato particularmente llamativo fue el del locutor Iván Cave, quien compartió en sus cuentas de Instagram un video saliendo de su casa a caminar, a sabiendas de que había sido diagnosticado positivo al COVID-19.

A pesar que el locutor pidió disculpas y dijo que esto no volvería a pasar, el ministro de Salud fue enfático en afirmar que su comportamiento era inaceptable.

Los integrantes de la banda Tercer Cielo también publicaron la noticia de sus diagnósticos positivos en redes sociales.

A través de sus cuentas de Instagram, la pareja de esposos integrada por la cantante mexicoamericana y el dominicano, narraron el difícil proceso que viven con los fuertes síntomas.

"De estos últimos 9 días, hoy es el que mejor me siento. Tenía fiebre por 8 días consecutivos, dolores musculares y a veces no podía respirar a profundidad, así como otros síntomas terribles”, contó la artista. “Se me fue el olfato y también la sensación de gusto en mi paladar”, dijo Evelyn, quien asegura estar confiado en que saldrán fortalecidos de este proceso.

La directora de la franquicia Miss República Dominicana Universo, Magali Febles, también dio positivo al coronavirus, y para que los que tuvieron contacto con ella se hagan la prueba lo hizo público en sus redes sociales.

“Hoy les escribo consciente de mi responsabilidad con todas las personas que en los últimos 15 días han compartido conmigo. A ellas les quiero avisar que anoche fui diagnosticada positiva al coronavirus. Desde que comencé a sentir síntomas compatibles con la enfermedad me recluí en mi residencia en un auto aislamiento responsable para no afectar a nadie”, dijo.

El exintegrante de Milly, Jocelyn y los vecinos, y actual esposo de Jocelyn Arias, hermana de la reina del merengue Milly Quezada, se mantiene en cuidados intensivos en un hospital de Nueva Jersey por el virus.

El más reciente en dar a conocer que ha sido diagnosticado con el virus fue El Caballo Mayor, Johnny Ventura. Este sábado 28 de marzo, en un comunicado oficial la familia del merenguero confirmó el diagnóstico; y detallaron que el artista se mantiene estable en un área de aislamiento.

"Hago de conocimiento público que al mediodía de este sábado 28 de marzo de 2020 recibí los resultados y he dado positivo a la prueba de coronavirus COVID-19", dijo Ventura a través de un comunicado difundido por sus familiares.

En tal sentido, el artista hace un llamado a las personas que han tenido contacto con él en los últimos días a tomar medidas de prevención.

Otros casos

Figuras de la política, la salud y del empresariado también han dado positivo al virus, siendo el más notorio de los casos el del médico Antonio Cruz Jiminián.

También trascendió el fallecimiento del expropietario de la famosa discoteca El Águila, Tony Águila, quien había sido diagnosticado con el coronavirus COVID-19, y presentaba otras complicaciones de salud.