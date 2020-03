$!El coronavirus y el miedo que representa para los médicos en Puerto Rico

Un infectólogo que atiende pacientes contagiados de COVID-19 en Puerto Rico reveló cómo es su jornada laboral en la que tiene que lidiar con casos de coronavirus en diferentes estados de evolución.

El infectólogo Miguel Colón, quien labora en un hospital de Puerto Rico, relató que este viernes fue uno de los días en los que experimento miedo mientras atendia a sus pacientes infectados por coronavirus. "El día comenzó cin la información de que un paciente se había deteriorado y tuvo que ser transferido a cuidados intensivos", relata Colón al diario El Nuevo Día.

Explica que al llegar al hospital visita a otros pacientes sospechosos de COVID-19 para darle la noticia de que su prueba era negativa. "La felicidad de la paciente fue tan visible que hasta comenzó a llorar", sotuvo. Además, indicó que la noticia lleno de alegría las enfermeras que atendían ese piso.

Sin embargo, al llegar a la habitación de otro positivo para COVID-19 tuvo que trasladarlo a cuidados intensivos ya que presentaba un cuadro respiratorio severo.

El infectólogo prosigió su recorrido hasta llegar a un paciente interno en cuidados intensivos a causa de coronavirus el cual empezó a toser mientras este lo examinaba "me retiré un poco y revisé mi equipo de protección, al ver que todo estaba bien me tranquilicé", relata Colón al diario puertorriqueño.

Explica que al remover su equipo de protección sintió miedo. Sin embargo, continuó con su rutina hasta llegar a su residencia donde se quita los zapatos antes de entrar y coloca su ropa en la lavadora para concluir su rutina con una ducha.

Colón expone que las personas que están fuera de los centros de salud no suelen enterder el miedo que afrontan los profesionales de la salud "que están involucrados en el cuidado directo de los pacientes infectados con el virus". "Vivimos con la incertidumbre de no saber quién es positivo y quién no", añade el infectólogo.

"Aunque llevamos las mismas precauciones con todos los pacientes, la incertidumbre aumenta (...) si los supieramos a qué nos estamos exponiendo todos los días, bajaría esta ansiedad", declaró Colón.