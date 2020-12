$!El COVID-19 dejó secuelas y cambios en la vida diaria de los dominicanos

Llevar siempre una mascarilla cuando se está fuera de la casa, el lavado constante de las manos y de superficies, así como no acercarse a más de dos metros a una persona, son algunos de los hábitos que los dominicanos y dominicanas asumieron para limitar los contagios por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Ahora, cuatro meses después de superar la enfermedad, sus sentidos todavía no son lo antes: aún tiene dificultad para distinguir los olores y los sabores.

Esto no le causó ninguna impresión, pues ya sabía que se trataba de algunos de los síntomas de la enfermedad. Fueron los únicos que le dieron, mientras que siete integrantes de su familia tuvieron fiebre, tos y pérdidas de algunos sentidos, los cuales ya recuperaron.

“Yo pienso que me voy a recuperar, con Dios mediante”, manifestó. Su optimismo se basa en que ya buscó informaciones sobre casos como el de ella, que indican que se puede recuperar el olfato y el gusto, aunque se tome más tiempo de lo normal.

La preocupación por su situación la llevó a visitar varios médicos en busca de alguna explicación o, por lo menos, de la certeza de que en algún momento se recuperará en un 100 %. A pesar de las salidas a los especialistas de la salud, Adames no obtuvo una respuesta clara.

“Yo comía porque tenía que comer, pero no disfrutaba lo que estaba comiendo y todavía sigo así”, apuntó.

“Yo me echo alcohol del cuello para abajo”, indicó. Luego pasa al área de lavado, donde se quita la ropa y la coloca en un lugar con otras prendas ya usadas fuera de casa. Tras esto, pasa al baño para bañarse habitualmente.

En esta casa, por lo general, no se están recibiendo visitas. De hacerlo, quienes llegan deben tener mascarillas y respetar el distanciamiento físico y no pasar más allá de la galería. Pero no se les obliga a hacer las mismas tareas que a los residentes. Pero una vez que se marchan, se desinfecta el área con alcohol donde estuvieron.

Virtualidad

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que causa la enfermedad COVID-19, forzó más rápido el uso de la virtualidad en instituciones educativas de todos los niveles. Y, aunque en la República Dominicana la mayor concentración estuvo en la educación preuniversitaria, la educación superior también tuvo sus desafíos, aunque no todos tuvieron una buena experiencia, como es el caso de Noelina Méndez.

Esta estudiante de Odontología de 21 años en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), a su parecer, se sintió cómoda con las clases virtuales, a pesar de que hubo una pausa en las prácticas, debido a que no se podía ir presencialmente, lo cual fue lo peor para ella.

“Siento que el método implantado por los docentes para brindarnos conocimientos fue el adecuado para mí”, manifestó.