El desahogo de una doctora para los que no se vacunan contra el COVID-19

Circula en redes sociales un audio de una médico intensivista desahogándose ante el rechazo de un sector de la población a la vacuna contra el coronavirus, en medio de un rebrote y el aumento de la ocupación hospitalaria por el virus.

“El que no se quiera vacunar, que no se vacune, pero después no se estén lamentando diciendo que tienen mala suerte. Ahora mismo el país está lleno del COVID-19”, manifestó la galena en un grupo de WhatsApp.

“Una reacción vacunal es mil veces mejor que morirse de coronavirus, ¿No están claros?, pues sigan, sigan (...) ¿ustedes no acaban de entender que el covid está matando?”, expresó desesperada la especialista.

Narró varios de casos de personas que han muerto por la enfermedad, entre ellos el de una visitadora médica, que no estaba vacunada, y que dejó en la orfandad a tres niños.