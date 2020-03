El Distrito Nacional adopta un estado fantasma

“El transporte está perdiendo, una guagua de esas gasta 4,000 o 5,000 pesos, y 6 pasajeros que paguen 200 pesos no cubren el gasto”, explicó Almánzar cuando fue preguntado cómo estaba el flujo de pasajeros.

La escasez de tráfico tiene semejanza con lo que ocurre los días de Semana Santa, fecha en la que ciudad se despeja de personas, que se van al interior. La diferencia radica en que en este caso muchos no se van a ningún lado, sino que se quedan encerrados en sus casas acogiendo la cuarentena decretada por el gobierno para evitar el contagio y propagación del coronavirus.

Las calles del Distrito Nacional están despejadas. Avenidas como la John F. Kennedy y la 27 de Febrero lucen como los domingos por la tarde cuando baja el tráfico vehicular. No se ven casi guaguas ni carros en las vías y no hay obstrucción en los semáforos.

Uno de los vendedores que permanecían en el lugar era César Reyes, quien estaba sentado en un pequeño local de ropa. Dijo que se iba a su casa porque no había nadie comprando. Cuando se le preguntó cómo se iba a sustentar respondió: “Danilo que mande comida. ¿Él no dijo que iba a mandar comida al pueblo? Que la mande’’.

En las estaciones unos pocos pasajeros se iban a sus provincias de origen porque ya no había trabajo. Algunos, como Cristóbal Rojas, hablaron de que volverían cuando las medidas de cuarentena terminen.

En uno de los autobuses, Almánzar discutió con un pasajero que iba en dirección a Nagua por no llevar mascarilla. La persona dijo que había escuchado al doctor Felix Antonio Cruz Jiminián decir que los tapabocas “no servían para nada”.

La Ciudad Colonial parecía más desamparada que nunca al mediodía de hoy. En la calle El Conde algunas personas caminaban con guantes y mascarillas.

En el Metro de Santo Domingo se podían ver personas con mascarillas y guantes, y las tiendas de las paradas estaban cerradas. El pasajero José Antonio Rodríguez entiende que los trenes son un foco de contaminación muy grande y deberían cerrarlos.

Rodríguez no llevaba mascarilla ni guantes y cuando se le preguntó el porqué contesto: “Yo he visto que hay doctores que han dicho que no se deben usar”.

Los centros comerciales están abiertos, pero la mayoría de sus locales están cerrados. Las personas caminan en su interior, pero con pocas opciones para comprar productos, aparte de los bancos, supermercados y farmacias que quedaron exonerados de las medidas.

A medida que el Distrito se va sumergiendo en una cuarentena, la ciudad adopta un estado fantasma.