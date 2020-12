“El éxito de las Reinas del Caribe se puede replicar en otras disciplinas”

Una marca país

Crítica al béisbol

Las jugadoras formadas en el Proyecto Nacional de Voleibol deben estar disponibles para representar al país cuando se les requiera.

Marte no se muerde la lengua cuando tiene que comparar la disponibilidad de las mejores figuras de otros deportes cuando se trata de representar al país. Y el béisbol es uno que no se le escapa.

“En este país estamos formando los peloteros. La materia prima es de aquí que sale y quién es que se beneficia. ¿Abinader o Donald Trump? A la hora de representar el país no pueden venir. Eso a mí me parte el alma. ¿Cómo usted, un pelotero dominicano que se formó aquí, aunque sea como sea, y a usted le prohíban representar a su país? No, no, no, no, no. Lo único que nos queda a los países como el nuestro es el orgullo de ser de donde uno nació, en este caso de ser dominicano, nuestro himno nacional, el canto a la patria, nuestra bandera tricolor, es el único orgullo que tenemos, lo único que nos queda por defender. ¿Hasta eso se lo van a llevar? No es posible”.

El béisbol vuelve al programa Olímpico para los Juegos de Tokio 2021, pero al disputarse en el verano, coincidiendo con las Grandes Ligas, no podrán jugar los peloteros del Big Show.