$!El hombre habló y fue sobre pelota

Se acabó la espera, el hombre rompió su silencio la noche de este lunes y, contrario a lo que muchos pensaban, no se refirió a la política, sino a favor de la pelota en la República Dominicana.

El hombre, el actor Vicente Santos, que es parte de una campaña publicitaria de Cervecería Nacional Dominicana (CND), llamó a los dominicanos a romper su silencio y entregar su corazón a la pelota.

“Ustedes no me conocen, yo soy enfermo con la pelota igual que ustedes y en un país donde producimos los mejores peloteros del mundo, no podemos dejar pasar por alto esta pasión. Es por eso que hoy estoy aquí para decirles que volveré; volveré con banderas y hacer memes sin clemencia; volverán las rodillas al suelo y el grito al cielo; volveré a romper récords de asistencia y nunca más faltar a mis promesas”, detalló.

“Volveré al play a tirarme mis nueve innings, celebrando en el terreno o llorando de lejos; volveré a gritar hasta quedarme ronco; volveré a dar y a recibir cuerda; así que prepárense los que han estado en silencio como yo y los que nunca han abandonado”, agregó.