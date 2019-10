$!El INAPA restablece suministro en el suroeste tras turbidez provocada por las lluvias

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) informó este miércoles que el suministro en la región suroeste volvió a la normalidad luego de que brigadas técnicas de la institución controlaron la turbidez en el agua, provocada por las lluvias de las dos últimas semanas.

Ayer, el director ejecutivo del INAPA, Horacio Mazara explicó que por las fuertes lluvias, el río San Juan llevó mucha agua turbia hacia el Yaque del Sur, de donde se abastece el Acueducto Múltiple del Suroeste (Asuro), causando que la turbidez del agua rebasara los estándares para consumo humano.

La ingeniería Wendy de León, directora de Operaciones del INAPA, indicó que desde ayer en la tarde se restableció el servicio del Asuro, sistema que abastece a las provincias, Barahona, Bahoruco e Independencia.

De acuerdo con una nota de prensa del Departamento de Comunicaciones del INAPA, la institución estatal decidió apegarse a las normas sanitarias vigentes y no enviar agua no apta para el consumo humano y prefirió esperar hasta asegurarse de que la misma no representa peligro para la salud de la población.

Mazara explicó a los habitantes de las demarcaciones afectadas que no se trató de falta de agua, sino de los altos niveles de turbiedad que han provocado las fuertes lluvias, la irregularidad en la distribución de agua potable en esas provincias.

Asimismo, el INAPA explicó que cuando entre en operación la presa de Monte Grande, la situación mejorará durante las temporadas de lluvia, ya que las aguas del acueducto vendrían por gravedad desde la misma.