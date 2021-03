$!El mensaje con el que Luis Abinader felicitó a su primogénita por su cumpleaños

“Feliz cumpleaños para mi primogénita Esther, la que me regaló la dicha de ser padre por primera vez. Que alegría ver hoy, la persona en quien te has convertido y, me satisface saber que los valores y enseñanzas que te inculcamos Raquel y yo, continúan contigo. ¡Felicidades mi vida! (...)”. Con el mensaje anterior, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader felicitó a su primogénita por el día de su cumpleaños número 24.