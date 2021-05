El número 13 fue el más vendido el día de la supuesta estafa a la Lotería Nacional

Previo al sorteo de la Lotería Nacional del 1 de mayo, los propietarios de bancas de loterías ya tenían sus dudas sobre su transparencia. El manejo del bolito con el primer número por parte de la presentadora Valentina Rosario Cruz resultó para ese sector una confirmación.

“Se dio una práctica inusual en el proceso de extracción del premio número uno... coincidió que el número más vendido en ese momento, fuera de lo normal, fue el 13”, declaró el director de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, a Diario Libre. Ese fue el primer indicador de lo que se veía venir.

Un jugador de loterías en una banca de la avenida Sarasota recuerda que ese sábado vio a una mujer jugar ocho mil pesos al número 13, que salió en primera y en tercera, en segunda salió el 69. La lotería habría pagado 500 mil pesos solo a ese jugador.

Tras el sorteo, la Federación Nacional de Bancas (Fenabanca) hizo la denuncia a la Lotería Nacional que a la vez dio parte al Ministerio Público con la finalidad de que realice una investigación y suspendió a unos siete empleados, entre ellos la locutora, camarógrafos, los ciegos encargados de sacar los bolos y la persona encargada de hacer la rifa interna de ciegos, para definir quién saca qué bolos.

En tanto que fuera de la Lotería se cree que la red estaría compuesta por unas 30 personas más.

De acuerdo con informaciones preliminares, la estafa habría sido de unos 150 millones de pesos.

Sobre el sorteo del sábado se dio a conocer un video en el cual se muestra la supuesta artimaña. Se alega que en el audiovisual se observa un inusual movimiento de una persona con discapacidad.

En el video se alega que en el primer número hay un supuesto movimiento cuando se entrega a la presentadora del sorteo el bolo sacado del globo, que se pudiera identificar como cuestionable.

“Lo que hay ahí es una ilusión óptica, hay una práctica durante mucho tiempo para lograr algo así. Los ojos humanos no pueden captar eso. Si tú no lo pones en cámara lenta no vas a ver nada”, destacó.

De este caso se tiene un video de un mismo vehículo visto recoger dinero en más de veinte bancas luego del sorteo.

Además del sorteo del sábado, la institución está revisando los videos de alrededor 200 sorteos realizados entre el 2011 y 2021, debido a que, durante ese período, uno de los actores presuntamente jugó un papel determinante en los hechos.

Dicent explicó que por el momento no hay numerólogos implicados en esta cadena. “No, hasta el momento no... que nosotros sepamos... porque no vamos a descartar cosas aquí hasta que la investigación a fondo salga”, especificó.