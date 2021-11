$!El peligro de cruzar por una carretera al sur de Puerto Príncipe

AVI- Biwo Santral #APCH ap raple tout chofè pou evite pase #Bisantnè, #Matisan pou peryod sa a.Gouvènman an femen zye l sou kadav ak san popilasyon an kap koule chak jou.Nou bezwen chak grenn chofè,chak grenn pasajè. Batay la poko fini fòk nou vivan pou nou goumen. (Mehu. C)

