$!El peregrino niega que esté interno por coronavirus

El peregrino que marchó el domingo por la provincia de Puerto Plata hasta llevar un madero a las aguas de la playa aseguró la noche del lunes que no está interno por coronavirus COVID-19, como se ha divulgado a través de las redes sociales.

Reveló además que “se han puesto a decir dique que a mí me habían internado por el virus pero no es así, yo estoy aquí en mi taller", declaró el hombre al ser entrevistado por el canal Teleuniverso 29 de Santiago.

Adames dijo ayer que fue a depositar el madero que cargaba al mar porque tuvo una revelación de Dios. “"Eso fue el espíritu de Dios que se manifestó, ahí no había nada de política solo la gente. Yo no me esperaba tantas personas, nosotros solamente estábamos cumpliendo con el llamado del Señor".