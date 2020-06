$!El periodismo se enfrenta a un futuro incierto pos-COVID-19

Indicó que siempre habrá periodismo, que este no morirá, pero puede desaparecer el modelo de negocio de la profesión. "El reto es mantener la calidad del periodismo, que responda no solo a los requerimientos de los lectores, sino que siga siendo una pieza clave en la construcción de la sociedad democrática a la que todos aspiramos", destacó.

Adriano Miguel Tejada , director de Diario Libre , señaló que las soluciones que surgen no serán las mismas para todos, sino que estarán condicionadas a la realidad económica de cada periódico, y de cada país.

Al igual que Tejada, Berroa Loo recalcó que el periodismo no desaparecerá, sino que cada vez cuenta con nuevas herramientas para manifestarse. Por tanto, la pregunta no debe estar dirigida, del todo, en el porvenir de la profesión, sino en la manera en la que se sostendrán las empresas periodísticas.

"Yo creo que hay una revolución tecnológica que es innegable, pero que, obviamente, esto no se trata de una carrera de velocidad ni de rapidez, se trata de un contenido de calidad", recalcó.

El panel fue coordinado por la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y moderado por Félix Almonte, su director, la cual pertenece a la Facultad de Humanidades.

Estudio

El Reuters Institute for the Study of Journalism concluyó en un estudio que la pandemia ha provocado un aumento en el consumo de noticias, pero el impacto económico del coronavirus está forzando a las empresas editoriales a acelerar su paso a lo digital.

De igual forma, acentúa que los negocios de las noticias siguen siendo imprecisos, ya que los medios están recortando personal para hacer frente al derrumbe de los ingresos debido a la publicidad. Pero, apunta que el hecho de que las personas estén dispuestas a pagar por las noticias, puede ser bueno.