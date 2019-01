El poder diplomático del petróleo venezolano

El resultado de las sesiones no disimuló la influencia de la diplomacia petrolera del socialismo venezolano para proteger a Maduro del total aislamiento, aun en tiempos lejanos del boom de precios de los hidrocarburos y de retroceso de la industria estatal, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en su capacidad de producir para los aliados. Un total de nueve países que han recibido préstamos petroleros votaron en contra de las medidas o se abstuvieron de rechazarlas pero también de aprobarlas, posición que no es siempre sinónimo de neutralidad. La lista incluye a San Vicente y Granadinas, Dominica, Nicaragua, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, Suriname, Antigua y Barbuda, Belice y Granada. La delegación haitiana que se abstuvo en la primera sesión, en la segunda ocasión, como sorpresa, votó contra Maduro.

Camillo Gonsalves no fue noticia continental ese día, 7 de febrero de 2018, y apenas algunas páginas informativas locales reprodujeron la noticia que podía interpretarse así: cada habitante de San Vicente y las Granadinas se había liberado en promedio de una deuda de 544 dólares con Venezuela. El funcionario, sin embargo, cuatro meses más tarde sí estuvo sometido al escrutinio de los medios internacionales cuando ejerció como emisario de alto nivel del gobierno de su país en la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington, Estados Unidos, el 5 de junio. En ella los cancilleres decidieron iniciar el procedimiento para expulsar a Venezuela de la institución multilateral. El ministro votó en contra de la sanción aprobada por 19 delegados que hicieron mayoría bajo la iniciativa de Estados Unidos y de 12 países del denominado Grupo de Lima agrupados con el objetivo de buscar salidas a la crisis venezolana. La mayoría decidió sancionar a Venezuela por considerar que habían sido fraudulentas las elecciones presidenciales celebradas dos semanas antes y en las cuales Maduro se reeligió por seis años. En sus intervenciones, Gonsalves defendió el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países para justificar su posición.

El gobierno de Maduro siempre movilizó apoyos, más allá del éxito obtenido para imponer su agenda, según se puede deducir de la sistematización de datos realizada por #Petrofraude. Su juramentación fue un ejemplo de ello. Fue realizada en el Tribunal Supremo de Justicia y no en la Asamblea Nacional, poder controlado por la oposición y cuyo presidente Juan Guaidó quien se ofreció para manejar un gobierno de transición y ha sido reconocido como depositario de la voluntad popular por buena parte de la comunidad internacional. Maduro, sin embargo, fue acompañado por Ralph Gonsalves, primer ministro sanvicentino; por Thimothy Harris, primer ministro de San Cristóbal y Nieves; por Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador; por Daniel Ortega, presidente de Nicaragua; y por Evo Morales y Miguel Díaz Canel, presidentes de Bolivia y de Cuba. No solo comparten la afinidad ideológica, sino el interés por los petrodólares. “El mundo es más grande que el imperio estadounidense y sus gobiernos satélites”, dijo Maduro en su discurso

“Le infringimos una derrota a la diplomacia norteamericana”, dijo Chávez en agosto de 2012, siete meses antes de morir, en una intervención en la que reconstruyó parte de las circunstancias del nacimiento de Petrocaribe. Según afirmó entonces, miembros del servicio exterior estadounidense presionaron a gobernantes de la región para que no se sumaran a la plataforma, pero no pudieron evitar que esto sucediera.

El gobierno venezolano maniobraba en el tablero regional con agresividad en esos días. A Belice, por ejemplo, envió un tanquero petrolero a finales de noviembre de 2005 sin haber dado notificación previa a las autoridades locales, según se describe en la página oficial de Petrocaribe en ese país. En ella se señala que la acción fue interpretada como señal “de buena voluntad” y “compromiso” con respecto a los términos del convenio.

En Nicaragua, ejecutivos de Pdvsa crearon en abril de 2006 una empresa con una asociación de alcaldes controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para agilizar la entrega de combustible, gesto de apoyo al entonces candidato Daniel Ortega, ex presidente que cargaba con una seguidilla de tres intentos fallidos de retornar al poder con el favor del voto popular.

“Saldremos adelante de este desafío intervencionista”, dijo en mayo de ese año José Luis Velásquez, embajador de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA. “Ahora sucede que por medio de la intervención directa en nuestros asuntos internos, violando nuestra Constitución y la misma Ley Electoral, el presidente de Venezuela (...) pretende comprarle a Daniel Ortega los votos que no ha podido ganar en las urnas”, agregó el diplomático.

Con el acuerdo petrolero, pieza a pieza, Chávez tejió un mecanismo que impactaba favorablemente a aliados en casi la mitad del continente en una época de boom petrolero. Ello se traducía en un abanico de posibilidades en organismos multilaterales como la OEA en la que, por respeto a las soberanías nacionales, cada estado representa un voto sin importar extensión territorial ni número de habitantes.

A la luz del inventario realizado por #Petrofraude, la diplomacia de Nicaragua, la de San Vicente y Granadinas y la de Dominica aparecen como las más consistentes en la línea del apoyo. El caso del país centroamericano resalta por los respaldos recíprocos ofrecidos en 2017 y 2018 cuando protestas políticas reprimidas en ambos países dejaron aproximadamente 500 muertos en suma y acusaciones contra Maduro y Ortega de aplicar incluso fuerza letal a través de grupos paramilitares consentidos por ambos gobiernos.

Rafael Ramírez, ex ministro de Petróleo, ex presidente de Pdvsa y uno de los articuladores de los convenios mientras sirvió a Chávez, no evadió el tema en entrevista con periodistas de #Petrofraude. “Nos volteamos a nuestro espacio natural geopolítico. Hicimos una política diferenciada para unos pueblos que son muy pequeños, islas muy pequeñas, pero que al cabo son países soberanos. ¿Qué eso nos dio una extraordinaria presencia geopolítica? Sí, claro. ¿Y por qué no lo vamos a hacer si todos los países lo hacen? Estados Unidos lo hace, los ingleses lo hacen, los mexicanos lo hacen en sus respectivos espacios geopolíticos”, dijo.

El ex funcionario, quien se encuentra enfrentado al actual presidente venezolano, afirma que el volumen despachado era relativamente poco para Pdvsa y permitía capitalizar un efecto multiplicador en relaciones internacionales. Oficialmente, es un tema que funcionarios del país promotor y de los beneficiarios suelen negar a puertas abiertas con vehemencia.

Maduro ocupó la Cancillería bajo el gobierno de Chávez entre 2006 y 2013 y además de Ramírez fue la otra de cara en la articulación de los esquemas de cooperación. Como presidente, no ha tenido a su favor las mieles de un mercado petrolero de altos precios como su predecesor, pero heredó un mecanismo que había generado deudas de aproximadamente 14 mil millones de dólares para 2014, cuando inició su mandato.