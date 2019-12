$!El polémico tuit de Agricultura sobre César el Abusador

A favor y en contra

Edmundo González Jr. @MundiviriAndres: “Entiendo que inventar esa película de que los hackearon los hace ver mal. Cuando ya ustedes se disculparon, el CM utilizó la tendencia de César el Abusador que está vigente hoy en día para hablar de aguacates. Ustedes cambiaron de parecer y borraron, debieron seguir como si nada”.

Isaac Ramírez @IsaacRamirez: “Prepárense mentalmente, que dentro de poco dirán que: En el día de hoy, desaprensivos vulneraron la santidad de nuestras cuentas de redes sociales publicando mensajes en contra de los principios que guían esta institución de la mano de glorioso Ministro Fulano del tal... Idiotas”.

Cpop@PopCristhian: “Las tendencias “muchas veces son peligrosas”, ustedes saben quien escribe en su cuenta (community manager). Dejen su retórica redundante y sean más atinados que una cuenta institucional debe ser más seria en sus manejos. Pero entiendan que es un “error” y ya. Seguimos...”.

Pavel Colon@PavelColon: “Líder pero no hay que tirar a lante a ese Héroe sin capa que hizo esos twitt históricos, las instituciones públicas deberían de fomentar más ese tipo de mensaje que llama a tener más c... y hacer las cosas bien y no tomar la vía mas fácil”.

Esmerlin@esmerlinep: “Pero ese fue el mejor twit que esta cuenta ha publicado en su vida. Después de ese twit empecé a seguirlos. Ese CM se merece aumento”.

Yuruspalmer@yuruspalmer: “A otro con ese cuento, querían burlarse pero esta no es una página de chismes como el chiste de trabajo que hacen muchas instituciones del Estado”.

Jose Rosado @joserosado: ”Pssss... deberían darle un aumento a la persona que publicó eso. Es el mejor Tweet que ustedes han publicado en toda su historia”.

Lourdes de luna@lunaheidy: “Si sabemos que esta institución es sumamente responsable”.

Rumbo Nacional@RumboNacional: “Eso no tiene nada malo, el que redactó el mensaje tiene razón, invita a ser un buen ciudadano y aprovechar los recursos naturales apara beneficio de todos. Deberían de reconocer el gesto. Esta incentivando a los buenos valores y principios. Felicidades al que lo hizo”.

Isabel Montero Veras@isabel_0902: “No ombe! Ese tuit le trajo la atención que nunca han tenido en su cuenta y la desaprovechan”.

Ramón Pichardo@ramonrppbobina: ”No lo muevan más porque ya la hicieron, nosotros los que si estamos esperando es que el estimado @OsmarCBenitez se encargue de hacer pagar a la persona que desafió, pues a Omar Benítez jamás lo podríamos relacionar con chabacanería. Es hora de que la instituciones se respeten”.

Emanuel Fabian@harlequin8: “No se cuál es la indignación. Al final es verdad lo que decía el tweet”.

Spooky@SpookySoto: “Que las redes de las instituciones publicas y privadas no son para eso Fabi”.

Geraldo Amiama@GeraldoAmiama: “El mejor tweet que ha hecho esta cuenta y lo están cuestionando”.

Hostos Rizik Lugo@HostosR: “A veces lo mejor es quedarse callados. Se les está viendo el refajo.

@Joncabrera asesóralos por favor”.