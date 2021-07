$!El presidente Abinader cumple hoy 54 años de edad y diferentes sectores y su familia lo felicitan

“No soy de celebrar cumpleaños, más hoy, agradezco a Dios estar en tu vida y la alegría de verte cumplir el anhelo de trabajar por el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo, como lo vienes haciendo”, indicó.

Asimismo, la hija del mandatario, Esther expresó: “Felicidades @luisabinader que orgullo es ser tu hija. Gracias por enseñarme que una derrota no me puede tumbar y que una victoria no me puede nublar. Que nunca me faltan tus consejos. Te quiere, tu muchachota”.

A las felicitaciones también se sumó la directora de Comunicaciones de la Presidencia, Milagros Germán, quien deseó a Abinader “salud y fuerzas para seguir conduciendo el país con dignidad y decoro”.

Otros dirigentes también usaron Twitter para felicitar a Abinader en su primer cumpleaños como presidente.

Adolfo Pérez de León, director del Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (Promese Cal), manifestó que “es un honor ser parte de su gobierno y del cambio”.

“Hoy el Pte @luisabinader celebra su primer cumpleaños de vida en la presidencia. En una coyuntura muy difícil para RD y crisis sin precedentes. Le deseo Dios lo guíe y lo proteja. Salud y larga vida”, expresó el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) Vinicio Castillo.

El PRM indicó: “¡Feliz cumpleaños, compañero Presidente@luisabinader! La familia perremeísta celebra su vida, deseándole las mayores bendiciones, confiados en que seguirá impulsando las transformaciones necesarias para el bienestar de los dominicanos”.

“Hoy cumple un año más de vida el presidente@luisabinader. Tengo el orgullo de servir en el gobierno del cambio y ser su amigo de muchos años desde el colegio Loyola. ¡Fuerte abrazo! ¡Felicidades, salud y larga vida!”, expresó Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales.