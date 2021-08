$!El programa de alimentos en las escuelas sumó a 3,000 familias en la pandemia

Durante el año escolar desarrollado en medio de la pandemia de COVID-19 se produjo una fuerte deserción escolar en todo el país -todavía sin cuantificar oficialmente por las autoridades- pero no hubo deserción alimentaria. Padres y tutores no dejaron de procurar los kits de alimentación que se entregaron cada semana en los centros educativos. Muchas de estas familias no tenían condiciones para que sus hijos tomaran clases a distancia.

Unas 3,000 familias adicionales, con dos y cinco hijos y de áreas muy vulnerables, solicitaron a través del Ministerio de Educación, la integración al Programa de Alimentación Escolar que coordina el Instituto nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para recibir las provisiones en medio del confinamiento.

Esta situación se mantuvo durante todo el año escolar 2020-2021 y, a pesar de que los estudiantes no recibían docencia presencial ni podían seguir la propuesta virtual, nunca se dejó de entregar los alimentos a sus padres o tutores, muchos de los cuales se quedaron sin empleo.

La mayoría de estos casos se registraron en la zona fronteriza y zonas rurales donde se registran carencias más marcadas y donde, por no tener las escuelas la tanda extendida, solo recibían el desayuno. En pandemia se agregó la comida para el almuerzo.

Pero además de estas familias que no pudieron enviar a sus hijos a la escuela, el Programa entregó las canastas del almuerzo a 50 mil familias cuyos hijos no están en la tanda extendida y solo reciben clases hasta el mediodía.

La subdirectora de Alimentación y Nutrición del Inabie, Nereyda de León, explicó que el programa cubre parte de las necesidades alimenticias diarias de los alumnos y los ayuda a reducir sus niveles de ausentismo y deserción escolar. En este año escolar fueron entregadas 1,800,000 canastas por familia cada 15 días.