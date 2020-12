“El que maneja fondos que no son propios tiene que rendir cuentas”

Satisfacciones en el voleibol

Con casi tres décadas en el proyecto, son muchas las satisfacciones, pero a Marte se le pidió escoger tres, cada una acompañada por un dulce precedente.

“Una de las tres satisfacciones fue cuando fuimos, en el año 1999, al Abierto de los Estados Unidos y ganamos medalla de oro”, señala. “Oye, yo me iba a morir, yo lo veía y no lo creía. Esa fue la primera vez que yo vi que subieron la bandera dominicana y tocaron el himno nacional. Eso no se me olvida, esa lloradera, todo el mundo. No se me olvida, jamás, me llevo a la tumba esa satisfacción”. Un año antes, sus actuales Reinas del Caribe quedaron con plata, ante Cuba, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Maracaibo 98 y ahí “ya el proyecto comenzaba a decir ‘aquí vengo yo’”.

Otra satisfacción grande fue “cuando le ganamos a Cuba”, que fue “la primera vez”, hecho ocurrido en el 2002, en Colima, México, en la Copa Panamericanana. Cuba no asistió ese año a los Centroamericanos y del Caribe San Salvador (2002). La segunda, se acentúa cuando se le ganó el oro a Cuba, en los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003, “en un estadio, sin aire acondicionado, que solamente tenía capacidad o tiene capacidad para seis mil personas y habían 12 mil”.

La tercera la marca en el año 2009, “allá en Fukuoka, donde Juan Luis Guerra cantó su bachata, ese mismo año fue que salió con esa canción, coincidencialmente, allá en Fukuoka, en Japón, fuimos a la Copa de Grandes Campeones y este país, me engranujo, quedó en tercer lugar, cogió una medalla de bronce”.