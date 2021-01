El reclamo de un ciudadano que se le presentó una emergencia en toque de queda

“Yo quiero mi libre tránsito”, es el reclamo de Randi Pérez, quien relató que la noche del día 2 de enero, la madre de su hijo lo llamó asustada, llorando y desesperada, porque estaba sufriendo síntomas de un accidente cerebrovascular (acv). Estaba sola con su hijo de 14 años y una bebé de dos meses y él no podía acceder a su llamado y trasladarse hasta la vivienda de la mujer, debido a la restricción del toque de queda.

“Se me hizo muy difícil desplazarme hasta el lugar. Yo vivo en Villa Vista y ella en Santo Domingo Norte, había que pasar por lo menos por 15 retenes y convencer a cada uno de que se trataba de una emergencia. Según lo que está pasando a mi nada me garantizaba que todos me iban a creer. Ya hemos visto por los medios como están los policías con el tema”, expresó Pérez en conversación con Diario Libre.

Relató que en esos días, “estaba la medida de 15 días detenidos a quien vulnerara el horario del toque de queda y no quería arriesgarse a ser apresado”, por lo que decidió esperar el otro día para ir a buscar a su hijo donde unos vecinos de su expareja que lo cuidaron en medio de la situación.

“¿Qué hubiese pasado si ella no tuviera vecinos, si estuviera en una casa sola en vez de un residencial de edificios? ¿Se quedan los niños solos, Dios no lo quiera se muere y los niños amanecen con el cadáver de su madre? Todo esto por yo no tener mi libre tránsito para poder ir a dar apoyo y buscar los niños”, puntualizó Pérez.

Dijo que a diario se ven imágenes de barrios aglomerados a todas horas, videos que muestran las zonas turísticas abarrotadas de personas y haciendo fiesta multitudinarias.

¿Entonces los únicos que sufrimos somos la clase media que nos acatamos fielmente a la ley?, cuestionó.

Aclaró que no está pidiendo que abran los centros de diversión, ni que permitan reuniones para a tomar alcohol y fiestar, sino que restituyan el derecho al libre tránsito para que los ciudadanos puedan estar disponibles y brindar apoyo a los seres queridos en momentos que lo requieran.

“¿Es mucho pedir? ¿O debemos esperar a que pasen tragedias mayores para que las autoridades tomen conciencia? Creo que sería mejor prevenir que lamentar. ¿Yo quiero mi derecho al libre tránsito, y tú? Le pido a las autoridades que reconsideren, que nos permitan transitar sin tener miedo a caer presos por 15 días. Es nuestro derecho y está siendo aplastado por la situación que estamos viviendo. Sin quitarle mérito al Gobierno, sin groserías, sin ofender. Yo quiero mi libre tránsito”, enfatizó.