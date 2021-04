El Sermón de las Siete Palabras analizado por personalidades y religiosos

Criticó que en la gente no puede andar con un celular “sin ser asaltado”, y no se le pone paro a la “delincuencia creciente”.

En la primera palabra también la Iglesia criticó que se deleguen las riquezas naturales del país a intereses foráneos “con contratos amañados, “y el pueblo no puede disfrutar de esas riquezas que le pertenece”. Afirmó que “Loma Miranda no se negocia”.

A diferencia del otro malhechor crucificado junto al inocente Jesús, el buen ladrón reconoce sus faltas y le pide al Señor con fe que se acuerde de él. Se siente necesitado del perdón y la misericordia de Dios y dirige su petición a quien podía salvarlo. Esta súplica trae consigo el reconocimiento de la grandeza del Señor, pero también de la propia pequeñez e incapacidad del ser humano de salvarse a sí mismo. Jesús, con sus palabras, ofrece una buena noticia. Con ellas demuestra la fidelidad de su amor y una única respuesta de misericordia y compasión ante el grito desesperado de quien cree haber perdido la esperanza. Confirma que el dolor no es el final y que el amor es capaz de rescatar lo que parecía o estaba perdido. Demuestra que el rechazo de las personas no entra en la dinámica del amor. Jesús optó por la acogida sincera y plena ante la actitud del pecador arrepentido. Siguió haciendo el bien a pesar del profundo dolor provocado por el rechazo y las burlas de las masas que pidieron a gritos su crucifixión.

“Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu Reino” (Lc23,42). Esta fue la petición del denominado buen ladrón, crucificado al lado de Jesús en el Calvario. La respuesta dada por el Señor a esta súplica fue: “Te aseguro que hoy estarás conmigo en el Paraíso” (Lc. 23,43). Estas palabras son reflejo del amor y la misericordia infinita de Dios. Ofrecen una esperanza inigualable en momentos donde todo parece perdido. Imaginemos un momento la escena: Jesús, en medio del dolor y la angustia extrema por la crucifixión y el rechazo de los destinatarios de su amor, no se deja vencer por el odio de quienes se burlaban de él y sigue amando hasta el extremo. La cruz no fue impedimento para acoger la petición de quien sabiéndose culpable vio en Jesús la esperanza de su salvación.

Cuarta Palabra: “¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?”

A continuación el parecer de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito; Eduardo Estrella, presidente del Senado, y Luisín Mejía, expresidente del Comité Olímpico Dominicano.

Germán Brito:

Oh Señor, ¿por qué me has abandonado?

Así clamaste al Padre y así te clamo hoy a ti.

Porque nos sentimos abandonados cuando vivimos en una sociedad, en la que las personas valen más por lo que tienen que por lo que son.

Oh Señor, ¿por qué me has abandonado?

Porque la sociedad se siente abandonada cuando los que deben protegerla se comportan como fieras sedientas de sangre inocente, y llenan de balas a una pareja con un amor que florecía.

Oh Señor, ¿por qué me has abandonado?

Porque permites que el alma se llene de soledad y rabia, sin lugar para la ternura, para la compasión por el otro...

Oh Señor, ¿por qué me has abandonado?

Porque soy mujer y cada día veo morir asesinadas, sin que los periódicos paren de contar, a mujeres a las que me une un vínculo de sororidad.

Señor, en medio del dolor clamaste al Padre por haberte sentido abandonado.

Yo te clamo que entiendas el dolor de vivir sin el pan de la esperanza, sin el vínculo de la solidaridad y de la compasión, que no es más que colocarte en el lugar del otro comprendiendo su dolor y apoyándolo.

Oh Señor, ¿por qué me has abandonado?

Porque permites que el desamparo y el hambre sean lo que a diario vivan los humildes. Oh Señor, ¿por qué me has abandonado?

Porque tenemos que vivir en donde se vuelve difícil la esperanza.

Luisín Mejía:

Esta es la cuarta palabra, en lo que se refiere al episodio del Sermón de las Siete Palabras, ¡Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eli Eli Lama Sabachthani, esta es la expresión en arameo, y esta expresión en arameo que es como primero se conoció en esa época, en esos tiempos, pero esto no se trata de una expresión ni del idioma, porque traducido en todos los idiomas del mundo vendría siendo lo mismo, es una expresión de Jesús en un momento fundamental, en un momento céntrico de su pasión y su muerte.

Para muchos, han visto esto, lo pueden ver y lo verán como un reclamo de Jesús a su Dios, pero nada más incierto que este pensamiento, por igual, algunos podrían establecer que fue un abandono de Dios. ¡No! Dios quiso que Jesús hiciera y cumpliera lo que vino a hacer a la tierra porque Cristo cargó con los pecados que había en la tierra, Cristo Jesús cargó con los pecados, y Dios quiso que eso ocurriera, y cargó con el sufrimiento.

No es que a Cristo el padre lo abandonó, no es que se produjo un acontecimiento y lo dejó sólo, eso además de ser interpretación erróneo, es totalmente impensable, que pensemos que a su hijo Cristo lo abandonó de semejante manera, No esa es la forma que hay que ver como éste Jesús cargó con nuestros pecados, y cumplió con ese sufrimiento , y por eso ésta frase, “ Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no es solamente la más impactante de las siete, sino que es la frase que más se menciona en más de un evangelio, porque está citada por el evangelista Mateo, está citada por el evangelista Marcos, y es la frase que inicia el Salmo 22, es el sustento del Salmo 22.

Eduardo Estrella:

Estas palabras pronunciadas por Jesús en la Cruz es una de las más conocidas de las 7 que pronunció hace más de dos mil años.

Es una plegaria al Cielo qué hacemos los mortales ante cualquier adversidad o problema que se nos pueda presentar y es qué en estos tiempos tan difíciles qué está atravesando el mundo y por ende nuestro país nos urge reorientar nuestras vidas en el servicio desinteresado hacia los demás; Si recordamos las palabras pronunciadas por el Papa Francisco el Domingo de Ramos del pasado año asegurando que DIOS nos salvó sirviéndonos a su propio Hijo y nos sirvió de tal manera que dio su vida por nosotros.

Cuando sufrimos: es Él; cuando nos vemos solos: es Él; cuando perdemos a alguien: es Él; cuando somos incomprendidos: es Él; cuando un hermano sufre: es Él; cuando viene la tentación de cualquier tipo: también Él la sufrió.

Redescubramos qué la vida no sirve sino la utilizamos para servir,

Y aprovechemos estos días de recogimiento en esta Semana Santa para a ser mejores personas, qué volvamos a ser dominicanos solidarios, respetuosos, alegres y entusiastas y dejemos a un lado toda esa violencia intrafamiliar y exterior para que sigamos siendo un País hospitalario, hermoso y de paz.

Quinta palabra: Tengo sed

Monseñor Jesús Castro Marte:

“Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca” (Juan 19, 28).

Esta palabra de Jesús —tengo sed— sigue resonando en nuestros oídos con el mismo ímpetu con que fue pronunciada por el Cordero inocente desde aquel lugar de padecimientos y dolores. Es el Siervo de Yahvé que anunciará la salvación, que será luz para las naciones, que se ofrecerá él mismo a la muerte para salvar a todos y que finalmente será glorificado por Dios, cumpliendo así una función intercesora por toda la humanidad.

Es el mismo de quien las Escrituras habían dicho “que sería llevado como oveja al matadero, sin abrir la boca para quejarse y entregaría su vida por todos nosotros”.

Jesús desconocido, abandonado y crucificado tiene sed. Es una sed espantosa. Ha tenido que soportar el tormento de la flagelación y la crucifixión y no ha comido ni bebido nada desde la noche anterior. La pérdida de sangre produce sed.

El que había invitado al pueblo de Israel: “Si alguno tiene sed que venga a mí y beba” y le había dicho a la mujer samaritana: “El que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna” (Jn 4,10.14), es el mismo que grita desde la cruz: tengo sed.

Pero no se trata simplemente de una sed fisiológica, la clave para entender la naturaleza de la sed de Jesús crucificado se encuentra en el mismo relato de la samaritana, pues, sucede que, cuando la mujer se interesa por aquella agua que le había ofrecido, a Jesús se le pasa su sed.

Saciaremos la sed de Cristo si nosotros respondemos como la samaritana.; si nosotros en primer lugar, arrepentidos de nuestros pecados, nos acercamos a su Corazón para beber de él; si somos sensibles con el hermano necesitado.

Saciaremos la sed de Jesús cuando se erradique la cultura de la corrupción política en nuestro país, que les ha robado por generaciones, principalmente a los más pobres, educación de calidad y salud digna. Como he expresado en ocasiones anteriores “es una lacra que está destruyendo la sociedad de República Dominicana, y favorece el crecimiento del narcotráfico, y del mal manejo del patrimonio que hemos creado.” No puede seguir teniendo vigencia la malsana práctica del “borrón y cuenta nueva”, en donde se encubren los actos de corrupción de un gobierno a otro, pues como denunciaron los obispos dominicanos “el robo sistemático del erario por políticos sin escrúpulos y empresarios aprovechados, que exhiben grandes fortunas adquiridas sin sacrificio alguno y de manera impune, es uno de los grandes atentados contra el pueblo dominicano”.