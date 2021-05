$!Embajador de Israel en RD aseguró que su país no negociará con terroristas

El embajador de Israel en República Dominicana, Daniel Biran Bayor, aclaró este jueves que no hay enfrentamiento en contra de los palestinos, sino entre Israel y grupos terroristas que están infiltrados y que reciben armas, dinero y municiones para lanzarlos en contra de su país.

El diplomático señaló que su país no fue quien lanzó los misiles en contra de Jerusalén, sino los terroristas, quienes se manifestaron en contra de los asentamientos judíos y de árabes.

“El grupo de Hámas manifiesta que el pueblo israelí o el pueblo judío no merece vivir, entonces yo tengo una respuesta muy clara para los terroristas, no para el pueblo palestino. Los terroristas no van a ganar; terroristas merecen morir”, puntualizó Biran.

El representante de Israel en el país indicó que los terroristas no tienen nada que buscar en otros países, en los cuales también se están infiltrando.

Explicó que el presidente del pueblo palestino no puede ingresar a Gaza, porque de intentarlo podrían atentar en contra de su vida.

“Si él va a intentar ingresar a Gaza le van a matar, y ¿quién va a matarlo?, Hámas, que es un grupo de terrorista, y con ese grupo de terroristas nosotros no vamos a negociar”, dejó en claro el diplomático.

Aseguró que la situación en la que se encuentra su país se va a relajar, por lo que no es necesario que prosigan las amenazas.

Asimismo, destacó que miles de palestinos entran a Israel diariamente para trabajar, debido a que el sueldo mínimo que pueden obtener esos palestinos por los trabajos en las diferentes áreas es de US$1,500 a US$2,000 mensuales, mientras que en Gaza es de US$100.

“La cantidad de dinero que entra a Gaza es de US$30,000,000 millones desde Qatar, que es quien está tratando de ayudar al pueblo palestino de manera humanitaria”, explicó Daniel Biran.

Dijo que ese dinero se lo roban para construir túneles y fabricar misiles, en vez de construir escuelas, hospitales y colegios.

“Nosotros en Israel somos el país 108 del mundo en avance tecnológico y de vida. No tenemos desempleo, salimos del COVID-19; somos un país libre del virus; también vacunamos a los palestinos que entran a Israel y (tenemos) trabajos en telemedicina”, indicó el embajador.

Dijo que Israel es un país democrático en el que cada persona puede demostrar su fe, por lo que lamenta la circunstancia en la que se encuentra actualmente.