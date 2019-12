$!Embajador venezolano: “Respetamos decisión de RD, pero necesitamos más apoyo”

“No es que estemos por ahí de turistas”

Dijo que la situación que están viviendo los venezolanos es producto de la “ruina” en que está Venezuela, “tras el robo de más de 400 mil millones de dólares”. Acotó que más de cinco millones de venezolanos salieron del país huyéndole “no solamente al hambre”.

“Huyéndole a la falta de servicio médico, a la falta de medicina, de los principales y los primordiales servicios básicos, como es el agua, electricidad, el transporte que ya no hay, todo esto ha hecho que el venezolano tenga que emigrar, y por eso es que estamos por el mundo regados, no es que estemos por ahí de turistas, no, el que sale de su país huyéndole a la crisis humanitaria compleja es porque tiene miedo a morir, no tiene lo principal para el sustento de su familia”, sentenció.