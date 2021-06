Emergencia por virus obliga a mantener el toque de queda

Vacunas Pfizer llegan el viernes

El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, anunció que para el fin de semana se espera la llagada al país del primer lote de vacunas Pfizer, con la cual se inoculará a mayores de 12 años.

Agregó, además, que a partir de este primer lote, cada semana el país recibirá el biológico de esta farmacéutica. “El viernes, posiblemente la de Pfizer, viene el primer lote y de ahí en adelante semanalmente llegan hasta completar los 10 millones”, explicó Rivera tras reunirse con artistas merengueros, urbanos y bachateros que se suman a la jornada.

El ministro no específico la cantidad de dosis que llegaran a país.

Rivera advirtió que los que actualmente califican para vacunarse no deben esperar a que esta vacuna llegue, pues actualmente disponen de otras marcas. “Hemos conocido gente que esperando una vacuna se nos ha enfermado por no estar vacunada. Creo que la efectividad de nuestra vacuna ha sido demostrada... Lo que se ha visto claro es que los no vacunados son los graves y son los que han fallecido”, puntualizó .