$!En 10 minutos se inscriben 3,000 voluntarios para pruebas de vacunas en Perú

Contagio bordean los 640,000

Debido a las detenciones de cientos de jóvenes en fiestas y reuniones sociales, el Gobierno del presidente Martín Vizcarra ha lanzado una campaña televisiva y en redes sociales dirigida 'a las personas irresponsables' que no cumplen con la cuarentena focalizada en algunas regiones o las medidas de distanciamiento.

Piden a jóvenes ‘no ser cómplices’

La campaña 'El COVID no mata solo. No seamos cómplices' muestra varias piezas de video en las que se ve a jóvenes jugando fulbito, amigos tomando licor en la calle o una menor que visita a su abuela, sin tener en consideración que pueden transmitir el virus a sus seres queridos que sí se cuidan y no salen de sus casas.

'Estamos comenzando una nueva campaña y queremos que todos, todos, nos ayuden', pidió Vizcarra en declaraciones a la prensa desde la ciudad de Tumbes, a donde viajó para inaugurar un centro de salud.

El jefe de Estado insistió en que la iniciativa va digirida a un sector de la población que 'siendo pequeño, de 5.000, 10.000, o 20.000 (personas), sigue contagiado y a ellos va esta campaña'.

''No seamos cómplices' es una campaña dura que en forma clara y directa le dice al ciudadano irresponsable que el COVID no mata solo sino que necesita cómplices', remarcó.