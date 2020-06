$!En 61 aniversario de expedición del 14 de junio, Brunidal Soñé llama a jóvenes a conocer la historia del país

Brunilda Soñé, viuda de José Antonio Patiño, de la Raza Inmortal, se preguntó este domingo, en el 61 aniversario expedición del 14 de junio, a dónde se fueron los supuestos líderes que se comprometieron a seguir la línea de quienes dieron sus vidas para un mejor país.

"Y vuelvo y me pregunto si habrá sido en vano", señala Soné, de 96 años.

Agregó que, con sus 96 años, sigue emocionándose cada vez que llegan a su memoria todos los recuerdos de contínua lucha y sacrificio.

"A través de este tiempo he vivido, presenciado e incluso participado en muchos cambios políticos y sociales de nuestra patria y ahora me siento a reflexionar y me pregunto con gran estupor y hasta un poco aterrada por la magnitud de lo que estamos viviendo", añadió.