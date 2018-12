$!En Ciudad Pablo Mella quieren que les recojan la basura, pero no pagan

La morosidad de muchos vecinos y la dejadez de las autoridades han convertido una parte de la Ciudad Pablo Mella, en el kilómetro 18 de la Autopista Duarte, en un lugar de malos olores, moscas y otras alimañas por la cantidad de residuos sólidos que se acumulan en los contenedores.

El cabildo de La Guáyiga, responsable de la higiene de la zona, declinó en la empresa Resedol SRL para que recoja los residuos en el proyecto privado, pero para muchos habitantes el compromiso es de las autoridades locales.

La empresa tiene su oficina en el residencial, cuenta con unos 40 empleados entre ellos barredores, podadores, personal administrativo y otros que deben recibir el pago de su trabajo con el pago de cada familia. De 3,500 familias que viven en el proyecto, solo 300 honran su compromiso de pagar la tarifa que solo de basura no llega a RD$200.00 y que con la limpieza de área común poda y limpieza de calles suma unos RD$500.00.

La empresa decidió suspender el servicio por 10 días para que la gente pagara y se creó un cúmulo de basura que tiene abarrotados los contenedores, sin embargo la empresa informó que retomó el trabajo, pero que tomará tiempo recoger todos los residuos.

“Ya estamos recogiendo la basura desde el día 15, no la estábamos recogiendo para que la gente hiciera su pago porque nosotros tenemos gastos, pero eso fue solo 10 días, ya todo está normal”, dijo un directivo de Redesol.

Algunos vecinos, sobre todo de las manzanas M y L reconocen que no pagan y exigen del cabildo de La Guáyiga que se encargue de la recogida de los residuos. Otros entienden que algunos edificios no han sido entregados oficialmente por la constructora a pesar de que viven personas, por lo que consideran que le corresponde la parte de higienización, que se trata de un proyecto privado que no está sujeto a las exigencias de la autoridad municipal.