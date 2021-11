$!En Día Mundial de la Diabetes a sociedad médica le preocupa poco acceso a los medicamentos

Manifestó que este panorama incide en la fijación de los precios y que las versiones genéricas podrían ser más de un 25 por ciento más baratas que el producto original.

Reseñó que un estudio publicado por la Federación Internacional de Diabetes en 2020 revela la disparidad de las inversiones en el tratamiento en función de los países: “reflejándose que en el tratamiento de la diabetes por persona y año oscila entre los 63.9 dólares que dedica Bangladesh y los 11,900 de Suiza”.

“Aspiramos a que no se compliquen nuestros pacientes por falta de medicina como aún pasa en nuestro país”, comentó.

“Que el usuario tenga lo que necesite para la diabetes, que no caiga en diálisis por no acceder a tiempo a algún tipo de tratamiento y después gastar en diálisis sabiendo que no podrá recibir un trasplante por falta de apoyo económico”, puntualizó.