$!En las últimas 48 horas se han reportado siete muertes por coronavirus COVID-19 en el país

Los boletines especiales 5 y 6 del Ministerio de Salud Pública sobre el coronavirus COVID-19 en República Dominicana indican incrementos de tres y cuatro muertes en días consecutivos por esta enfermedad en la medida en la que se incrementan los casos de contagio a 392 a este martes 25 de marzo.

En el boletín No. 5, revelado el martes 24 de marzo, el Ministerio de Salud Pública dijo que eran seis las muertes por coronavirus en el país, tres personas con respecto al boletín del día No. 4. En tanto que el boletín No. 6 se reportaron cuatro muertes nuevas por coronavirus.

Las víctimas mortales de esta enfermedad se concentran en el Distrito Nacional (1), Duarte (4), Samaná (1), San Juan (1) y Santiago (2).

El Ministerio de Salud Pública recomienda a la población el aislamiento y cuidado en el hogar de las personas que presentan signos y síntomas leves; las personas con síntomas respiratorios deben usar mascarillas y no asistir a lugares concurridos; acudir al médico si tiene gripe con fiebre, tos, dificultad respiratoria y enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión, diabetes, enfermedades del corazón, así como insuficiencia renal.

Y en la higiene mantener las prácticas de lavado de manos y cubrirse la boca, nariz, con el antebrazo, pañuelo al toser y estornudar.