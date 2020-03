$!En medio del confinamiento, atracadores se aprovechan para cometer fechorías

Una banda de atracadores que opera en la avenida John F. Kennedy despojó este viernes de todas sus pertenencia a un hombre en momentos en que abordó un carro público en la José Ortega con Kennedy.

La víctima es D. la Rosa, quien narró que a las 3:00 de la tarde de este viernes abordó un carro Hyundai Sonata, color gris, solo con el chofer en dirección oeste-este, y al llegar a la avenida Máximo Gómez se subieron dos individuos.

Uno de ellos sacó una pistola y le pidió el dinero. “Yo le dije que no tenía dinero, pero me apretaba en el cuello y no podía respirar, me quitaron la cartera, el celular y cinco mil y pico de pesos, lo único que tenía lo cogieron”, narró De la Rosa.

Indicó que luego lo llevaron a un cajero, próximo a la calle Leopoldo Navarro, donde lo obligaron a introducir la tarjeta de débito, pero no tenía dinero, ya que lo había sacado todo horas antes.

“Me obligaron a que le diera la clave de dos tarjetas, apretándome el cuello, que no podía respirar, boté sangre y no puedo tragar bien”.