$!¿En qué lugar se encuentra República Dominicana entre los 80 países más poderosos?

El medio US News & World Report, publicó la lista de los países más poderosos del mundo que también son los que dominan constantemente los titulares de noticias, preocupan a los diseñadores de políticas y dan forma a los patrones económicos globales. Sus políticas exteriores y presupuestos militares son rastreados religiosamente. Cuando hacen una promesa, al menos algunos en la comunidad internacional confían en que la cumplirán.

Las clasificaciones de los Mejores Países del 2019, formadas en asociación con BAV Group, una unidad de la compañía de comunicaciones de marketing global VMLY & R, y la Escuela Wharton de la Universidad de Pennsylvania, se basan en una encuesta que solicitó la participación de más de 20,000 personas de cuatro regiones para asociar a 80 países con atributos específicos.

Explica la publicación que no hubo cambios este año en los nueve primeros países considerados como los más poderosos. Los Estados Unidos, que se percibe como el país más potente, tiene la economía más grande del mundo y el mayor presupuesto militar, gastando más de US$ 610 mil millones en equipos militares y personal en 2017. El país es un líder en la llamada “Guerra contra el Terror”, es, con mucho, el mayor contribuyente a la OTAN y consolida las alianzas al entregar miles de millones de dólares en ayuda militar a naciones de todo el mundo. Los Estados Unidos gastan un poco más de US$ 35 mil millones en ayuda económica y casi US$ 15 mil millones en ayuda militar en 2017.

Rusia y China, los próximos dos países considerados como los más poderosos, se encuentran entre los cuatro principales gastadores militares del mundo. Los tres primeros puestos son Alemania, el Reino Unido, Francia y Japón, países que tienen grandes economías y que dan grandes cantidades de ayuda internacional. Israel y Arabia Saudita, que ocupan los puestos octavo y noveno, respectivamente, gastan un mayor porcentaje de su PIB en armamento que los EE.UU. Corea del Sur este año avanzó un lugar y redondea los 10 principales.