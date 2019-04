$!En Santiago marchan contra el abuso infantil

Estudiantes del Centro Educativo Niños con una Esperanza de Cienfuegos realizaron este jueves una marcha en contra el abuso infantil.

Los menores, acompañados de adultos, portaban pancartas con mensajes como: “No dejemos nuestros niños abandonados”, “Tengo derecho a una familia y mi familia eres tú”, “No soy un error”, “Ámame, cuídame y no me abandones”, “No me maltrates”, “Digamos no al maltrato”, “Ellos también tienen derecho a triunfar” y otros.

El director del centro educativo, el pastor evangélico Pablo Ureña, explicó que la caminata busca crear conciencia en toda la población para impedir el maltrato y el abuso infantil.

El religioso, que trabaja a favor de niños y niñas desamparados, entiende que desde el Estado dominicano deben variar su política social en materia de niñez y enfrentar los problemas que afectan ese segmento de la sociedad.

Según denunció, entre los abusos más comunes contra los niños están el abandono, maltrato físico, abuso sicológico, acoso y abuso sexual.

El director del plantel Niños con una Esperanza solicitó al Gobierno Central la construcción de otras estancias infantiles en la zona oeste de la ciudad.

Dijo que en Cienfuegos sólo cuentan con un albergue para unos 40 mil infantes que residen en la barriada.

La marcha recorrió las principales calles del populoso sector vociferando consignas alusivas a sus demandas.