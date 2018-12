$!En Villas Agrícolas se reconstruyen casas a todo tren

SANTO DOMINGO. Brigadas de hombres trabajan a toda marcha en la construcción y reconstrucción de viviendas del barrio Villas Agrícolas que resultaron afectadas por la explosión ocurrida en la empresa Polyplas.

Al menos dos de las casas más cercanas a la empresa que resultaron con grandes niveles de afectación fueron terminadas de destruir por el equipo que realiza los trabajos y comenzó su reconstrucción.

La colocación de bloques, zinc, puertas y ventanas es parte del panorama que se observa en el vecindario que hay en la parte trasera de Polyplas.

Otros trabajos que se hacen son la construcción de escaleras de metal y la sustitución de cerámicas, entre otras remociones.

En la zona ya varias casas que habían debido ser abandonadas por sus propietarios fueron reacondicionadas.

No obstante, no faltan las quejas de personas que dicen no han recibido ayuda para recuperar las pérdidas que sufrieron en el siniestro.

Un equipo de la empresa TransGas aun labora en la recepción de reportes de daños y evaluación de los mismos conjuntamente con los residentes.