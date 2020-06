$!Encuentran tesoro valorado en más de un millón de dólares

Un cazador de tesoros de Nuevo México informó que un hombre encontró su cofre de oro, joyas y objetos valorizados en más de un millón de dólares.

Forrest Fenn anunció hace diez años que había escondido un cofre en una montaña rocosa, por lo cual decenas de personas se dispusieron a buscar el erario. Sin embargo, no habían logrado hallarlo, informó The New York Post.

Hace unos días Fenn indicó que un hombre lo contactó para informarle que había descubierto el cofre en días pasados. El afortunado, quien no quiso ser identificado le envió una foto a Fenn con el caudal.

En el 2010 el hombre escondió el cofre y compartió pistas en su página web de cómo encontrarlo junto a un poema (The Thrill of the Chase) que llamó la atención de unas 350 mil personas de las cuales algunas perdieron la vida en la búsqueda.

Fenn, de 89 años, dijo que el caudal estaba bajo un dosel de estrellas en la exuberante vegetación de las Montañas Rocosas y que no se había movido del lugar donde lo escondió hace más de 10 años, apuntó The New York Post.

Ahora, en el sitio web de Fenn se muestra una publicación indicando que el tesoro fue encontrado.