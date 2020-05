$!Entre el mar y el coronavirus, ¿cuántos pacientes fueron infectados en cruceros?

Pese a la pandemia provocada por el coronavirus, los organismos internacionales no han rastreado públicamente los pacientes infectados por el virus durante viajes en cruceros.

En el mes de abril se creó un sistema de seguimiento de casos del COVID-19 a cargo del diario Miami Herald el cual registra semanalmente los casos confirmados de personas que se contagiaron en alta mar, relata el Nuevo Herald.

El pasado 8 de marzo cientos de ciudadanos estadounidenses siguieron navegando en buques en momentos cuando la enfermedad se distribuía por el mundo. El director del Programa de Estudios Marítimos de la Universidad de Tufts, Rockford Weitz, expresó que “No hemos visto brotes masivos en hoteles y resorts, nada como lo que hemos visto en la industria de cruceros”, dijo Weitz.

Lamentablemente, son diferentes de un estadio, o incluso de un hotel, porque es la naturaleza de los cruceros. El COVID-19 es un virus muy infeccioso. Se propaga cuando estás en espacios cerrados”, relata el Nuevo Herald.

Frente a esto cabe la posibilidad de que las personas contrajeron COVID-19 de una fuente distinta del barco en el que se encontraban e incluso pudieron ser infectados fuera de los buques e ingresas a estos sin presentar síntomas.

No obstante, las compañías de cruceros no han revelado información sobre los contagios a bordo de los trasatlánticos al alegar que, “es difícil saber si un pasajero que dio positivo contrajo la infección en uno de sus vasos o la contrajo más tarde”. Además, los pasajeros no suelen notificar si han dado positivo al virus.

De acuerdo con la base de datos del Herald, el COVID-19 infectó a un porcentaje significativo de la flota mundial de cruceros oceánicos. Por tal razón, cientos de empleados alrededor del mundo han quedados atrapados en alta mar donde deben quedarse en cuarentena por coronavirus.