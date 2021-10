$!Escasean algunos medicamentos en las Farmacias del Pueblo

Licitación de urgencia

Cuestionado sobre la diferencia con el sector privado que aún no tiene escasez, el titular de Promese/Cal, Adoldo Pérez, explicó que se debe a los requerimientos burocráticos que se deben cumplir en el Estado. Dijo que, mientras el sector privado puede adquirir sus productos de forma inmediata, con una llamada, el Estado debe pasar un proceso de licitación que se toma un tiempo específico de no menos de 45 días, además de que, en su caso específico, las compras se programan de manera anual. No obstante, Pérez indicó que esa entidad está preparando licitaciones de urgencia para redoblar su inventario de seguridad y evitar un desabastecimiento general en las farmacias.