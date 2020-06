$!Especialista advierte habrá convulsiones sociales a nivel mundial por efectos de la pandemia

El especialista en temas internacionales, Iván Gatón, advirtió que a nivel mundial se producirán importantes convulsiones sociales por los efectos económicos de la pandemia del COVID-19 y que una prueba es la información de que de los 195 países que tiene el planeta unos 175 no tendrán ningún crecimiento económico este año.

“El dato lapidario que de 195 países que existen en el planeta más de 175 no van a tener crecimiento económico. Dicen los servicios de inteligencia de los Estados Unidos que lo que le espera al mundo en término de inestabilidad social por la falta de comida, empleo, por el efecto postraumático del virus por la primera cuarentena, el escenario que está planteado es para usted como dicen los científicos no se encuentra de lo racional vamos a buscar de la religión”, observó.

Explicó que antes de la pandemia se estaba creando una nueva realidad geopolítica por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y que el mundo no es el mismo luego de la pandemia del coronavirus. El especialista consideró insólito que el gobierno de los Estados Unidos no haya tomado las previsiones de lugar ante la expansión de la pandemia, señaló un comunicado de prensa.

Al analizar la situación que vive Estados Unidos en la presidencia de Donald Trump, sostuvo que le ha tocado administrar con profundas heridas y una división sin precedentes en la clase política de ese país.

“El tema de la religión, la industria LGTB, el medioambiente y otros temas que son fundamentales y no hay consenso, en lo único en que demócratas y republicanos se han puesto de acuerdo es en que tienen que resolver el tema carcelario porque ni en China hay tantos presos como Estados Unidos y al Estado le resulta costoso, después en nada más esa élite política se ha puesto de acuerdo”, subrayó.

Sostuvo que Estados Unidos está viviendo una situación política en la que el fracaso de un presidente represente la posibilidad de que otro grupo llegue al poder. “Las disputas entre los sectores de poder en una plutocracia, porque en Estados Unidos la democracia no es como nosotros pensamos y más del 50% de los congresistas de Estados Unidos son millonarios, son plutócratas, podría decirse que están como en los llamados países bananeros donde el fracaso de un presidente significa la llegada de otro grupo al poder”.

Gatón explicó que la política norteamericana se basa en mantener el establishment y que la llegada de Barack Obama significó “lavar la cara” pero que todo siguió igual. “Llegó al gobierno y no cambia al jefe de la CIA porque representó algo que es importante para esa democracia y es que olvida lo esencial y lo concreto y se va a la propaganda, en realidad Obama cambia todo para que todo siga igual; no bajó la pobreza, no pudo torcer el brazo al sector financiero, no fue menos guerrerista, fue que inició la Primavera Arabe”, analizó.

El especialista fue entrevistado por el periodista Pablo McKinney en su programa Mckinney que se difunde los sábados a las 11.00 de la noche por Color Visión.