$!“Estamos ante la peor ola de desinformación” de la historia, dice periodista y verificadora

Pese a ello, los medios verificadores en España están sufriendo “una campaña de desprestigio exactamente igual a la de Brasil en 2018”. “Los fact-checkers [verificadores de hechos y de datos] no tenemos absolutamente ningún poder sobre las acciones de las redes sociales ni de borrar ningún contenido”, aclara.

¿Cuáles son las funciones de la IFCN?

¿Cuál es el proceso de admisión en su organización?

La IFCN tiene al menos un evaluador por cada país [ Ramón Salaverría, en España ], que suele ser un gran académico o un profesor de ética de la comunicación o un periodista muy reconocido, los cuales constituyen una red de evaluadores independientes. Ellos evalúan la producción de cada compañía en los últimos tres meses y nos mandan un informe sugiriendo que se apruebe o no su ingreso, el cual se suma a los informes previos realizados por la IFCN. Toda esa documentación se pasa a un consejo compuesto por siete miembros de la organización de distintos países. Y ese consejo internacional vota finalmente si procede o no la incorporación.

¿Qué condiciones esenciales debe tener cada empresa que integre la IFCN?

Conforme al Código de Ética , todas las unidades de fact-checking de la IFCN deben ser totalmente transparentes en su metodología de trabajo, dejando claro qué tipos de contenidos chequean; en el modelo de financiación, de dónde proceden los ingresos; y en el uso de las fuentes, no deben manejar off the records.

Además, cada unidad de fact-checking debe tener una política de corrección pública, aclarando convenientemente los errores que se puedan cometer, y una fórmula de probar su apartidismo, de cara a que el evaluador independiente compruebe que se han chequeado datos de las distintas corrientes ideológicas.