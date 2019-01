$!Estévez reitera no se cultiva en Valle Nuevo

SANTO DOMINGO. El ministro de Medio Ambiente, Angel Estévez, reafirmó ayer que en el área protegida de Valle Nuevo no se trabaja agricultura ni se ha permitido el regreso de lugareños y aclaró que donde sí quedan agricultores es en la localidad de Copey, pero que no está en dentro del área protegida.

El funcionario informó que invitará a Diario Libre para demostrarle que en Valle Nuevo no se trabaja agricultura, que las personas que fueron desalojadas no han retornado. Manifestó que no ha autorizado a sembrar aguacate a nadie en la zona.

Sin embargo, indicó que el Ministerio trabaja con los agricultores de la zona que fueron desalojados para reubicarlos en otro lugar. Diario Libre publicó un reportaje con fotos áreas y testimonios de los propios agricultores donde se observan sembradíos, pero el ministro Estévez insiste en que no están en el área protegida.

"Le estamos buscando una solución ahora, que debió buscarse ante, debieron primero buscarles dónde iban a vivir abajo y después desalojarlos. Ellos tienen 40 años ahí, imagínese que fuera usted, que fuera un hijo suyo, un tío suyo a usted no le hubiese gustado que lo tiraran por la borda, son seres humanos que no se abandonan ni se tiran al suelo", dijo Estévez.

Calificó de irresponsable decir que él autorizó a agricultores a trabar en los predios de Valle Nuevo y atribuyó la denuncia a persona que quieren hacer daños y que él tiene una familia de mucha moral...”y yo tengo mucha moral, hay gente que quiere hacer política, peleando conmigo y yo no soy de nada”, sostuvo.

Estévez respondió a los grupos que lo acusaron esta semana de no hacer nada por las áreas protegidas y dijo que todo lo contrario, en zonas como Los Haitises nunca había estado como hasta ahora. Dijo no temer a un sometimiento y que se defenderá en los tribunales y la verdad saldrá a relucir.

“Yo tengo apenas siete meses aquí y las áreas protegidas tienen 20 y 40 años ¿y por qué se destruyó todo conmigo, o que ahora hay que sacar noticias?... no le tengo temor a nada, me gusta asumir responsabilidades fuertes como las que asumí en Agricultura, el Banco Agrícola... yo tengo unos padres que me formaron y tengo unos hijos y nietos que debo velar por ellos y dejarles un buen ejemplo. Yo no le fallo a mi sociedad, yo sé de qué vivo y sé cuánto pago de impuestos y hay mucha gente que no sabe”, enfatizó.