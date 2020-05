$!Estos son los nuevos horarios de los supermercados luego de apertura gradual de la economía

Tras la apertura de la economía que empieza este miércoles, según lo planteado por el Gobierno, los principales supermercados del país reajustaron nuevos horarios para atender a los usuarios que acuden a abastecerse cada día.

Bravo

Desde el lunes, el Bravo estableció como nuevo horario de lunes a sábado será de 7:00 am a 6:00 pm. De 6:00 pm a 7:00 pm, solo atiende al personal de salud, farmacéutico, seguridad nacional y servicios de emergencia.

Los domingos está cerrado.

Supermercados Nacional y Jumbo

Los supermercados Nacional y Jumbo establecieron que, de lunes a domingos, que de 7:00 am a 8:00 am, tienen preferencia las embarazadas, envejecientes y personas con condiciones especiales de salud. A partir de las 8:00 am a 6:00 pm, está abierto al público en general.

De 6:00 pm a 7:00 pm, darán prioridad a las personas que combaten en primera línea de la batalla. Mientras que los domingos, abrirán de 8:00 am a 4:00 pm para el público en general.

La Sirena

La Sirena abrirá de lunes a sábado a las 7:00 am y cerrará a las 6:00 pm. Mientras que los domingo, abrirá a las 7:00 am y cerrará a las 4:00 pm.

Asimismo, tiene un horario extendido en las tiendas Churchill, Bartolomé Colón, en Santiago, Autopista Duarte, San Isidro y Luperón, el cual abre, de lunes a sábado, a las 7:00 am y cierran a las 7:00 pm. Mientras que los domingos, abren a las 7:00 am y cierran a las 5:00 pm.

Plaza Lama

De lunes a sábado, Plaza Lama abre a las 9:00 am hasta las 5:00 pm. Mientras que los domingo abre a las 9:00 am hasta las 3:00 pm.

Superpola

De lunes a domingo, Súper Pola tiene preferencia a embarazadas y envejecientes de más de 60 años en los horarios de 7:00 am a 8:00 am.

En las tiendas República de Colombia, Independencia Arroyo Hondo, Sosua y Terrenas abren para el público en general a las 7:00 am hasta las 6:00 pm. Y los domingos desde las 7:00 am hasta las 4:00 pm.

Olé

El Olé abre de lunes a sábado desde las 7:00 am hasta las 6:00 pm, mientras que los domingos apertura desde las 7:00 am a 4:00 pm.