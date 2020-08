$!Estudiantes de ingeniería de Intec ganan primer lugar en concurso de la NASA

View this post on Instagram

Hoy recibimos la noticia de que el equipo inteciano ganó el Premio al Sistema de Seguridad en el Desafío Rover de Exploración Humana de la NASA. ?? ????‍?? El equipo, conformado por estudiantes del Área de Ingenierías del INTEC, representó a la universidad en esta competencia que reúne a participantes de Estados Unidos y otras partes del mundo. Pusieron a prueba un rover que podría ser usado para futuras exploraciones en planetas, lunas, asteroides y cometas. La agencia anunció a los ganadores durante una ceremonia virtual en la que se premiaron ocho categorías. #IngenieríasINTEC #Ingeniería #INTEC #NASA #RoverChallenge #INTECinspira