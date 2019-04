$!Estudiantes del programa Inglés por Inmersión piden se les pague salario a maestros

Estudiantes del programa Inglés por Inmersión, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyt), en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) denunciaron este martes, que sus maestros tienen tres meses sin cobrar su salario.

Los estudiantes de Inglés por Inmersión en la UASD temen que sus maestros paren las clases por falta de pago, como lo han hecho en otros centros, según declaraciones de estos.

Pidieron a las autoridades educativas resolver el inconveniente que no afecta solo los maestros sino a todo el estudiantado que se beneficia de esa beca, para aprender inglés.

“Un maestro no puede permanecer tanto tiempo sin cobrar su salario y continuar su trabajo, por no afectar a los estudiantes. Nosotros lo que exigimos es que la MESCyt realice el pago, este ciclo comenzó en enero y hasta esta fecha no se les ha pagado”, dijo la estudiante Greinny Quezada.

“No hay información de parte de la MESCyt de por qué no se le paga, me parece injusto, sin embargo, las clases siguen normal, pero exigimos a las autoridades que resuelvan la situación porque eso pone en riesgo nuestro aprendizaje. Entendemos que es una oportunidad que nos da la MESCyt, pero los maestros no es un voluntariado que realizan”, expresó el estudiante Yrvin Quintero.

Los maestros del programa Inglés por Inmersión, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyt), ya habrían denunciado que tienen tres meses sin cobrar su salario.

El retraso corresponde a los meses de enero, febrero y marzo, de los que cobran directamente por el MESCyt.

Los que no tienen retrasos son los que están en centros educativos privados que asumen el pago hasta que la institución gubernamental les reembolse.

En años anteriores los maestros han pasado la experiencia de pagos retrasados.