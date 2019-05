$!Estudio indica que las mujeres solteras y sin hijos son más felices

El psicólogo Paul Dolan de la Escuela de Economía de Londres afirmó que las mujeres solteras y que no procrean tienden a ser más felices, a vivir más años y a llevar una vida más sana, a pesar de que la idea de no formalizar una relación en pareja no sea bien aceptada por la sociedad.

Apoyado en una serie de investigaciones, el “experto en felicidad” asegura que para las mujeres estar casada y tener hijos ya no significa éxito social, como sucedía décadas atrás.

“A diferencia de los hombres, quienes a quienes les complace de estar casados y tener descendencia”, precisa la información publicada originalmente en La Vanguardia.

Dolan dice que cuando permanecen solteras, las mujeres siguen menos riesgos, ganan más dinero en el trabajo y viven un poco más. “Ellas, casadas y con hijos, tienen por otro lado que hacer frente a esa situación, muriendo mucho antes que si nunca se hubiese casado”.

Asimismo, el psicólogo infiere que símbolos de éxito que exhibe la sociedad actual no se corresponden con la felicidad.