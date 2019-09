$!Estudio revela que las leyes dominicanas no contemplan matrimonio infantil

Un estudio publicado por el Observatorio Político Dominicano (OPD-Funglode), revela que en América Latina y el Caribe la unión temprana es la problemática más común, la cual tiene efectos como embarazos en la adolescencia, mortalidad materno-infantil, deserción escolar, violencia de género y desigualdad social y de género.

El estudio “Matrimonio infantil: del concepto a la realidad dominicana”, que publica el Observatorio Político Dominicano (OPD), una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), resalta que el marco jurídico nacional no establece el matrimonio infantil debido a que esta figura no está contemplada en el Código Civil dominicano, por lo que su modificación para aumentar la edad mínima para casarse no erradicaría esta práctica.

La investigación del OPD-Funglode señala que la Ley 136-03, sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, indica que la niñez se extiende hasta los 12 años y que el Código Civil dominicano en su artículo 144 permite el matrimonio solo a partir de los 15 años para las mujeres y 18 para los hombres, rango que corresponde a la categoría de edades adolescentes no infantiles, y para el cual es necesario el permiso de los padres.