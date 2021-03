$!Evangélicos no comparten postura de pastora en favor de tres causales del aborto

Luego de que la reverenda Betania Figueroa, miembro de las Organizaciones Basadas en la Fe, realizara este viernes una jornada de oración en demanda de que se incluyan las tres causales para la despenalización del aborto en el Código Penal Dominicano, varios representantes de la iglesia evangélica en el país reaccionaron.

El reverendo Feliciano Lacen, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), dijo: “Este es un derecho que le asiste a ella como a otros, igual que el mío, de no estar conteste con sus pronunciamientos”.

Lacen sostuvo que este debate le gusta a los políticos, aún cuando el país está en medio de una crisis de salud, inseguridad ciudadana y con el Producto Interno Bruto (PIB), en un 70 % endeudado.

“No es momento de provocar un debate, donde tenemos más de 20 años en lo mismo con esta retaliación, cuando muchos, están protegidos sin ningún mecanismo de que se le aplique la ley de sicariato, enriquecimiento ilícito, penalización de ácido del diablo, cúmulo de pena y otros”, sentenció el religioso.

Lancen puso un ejemplo de violación a las leyes dominicanas, al decir que muchos se ponen toga y no son abogados, muchos se ponen batas y no son médicos, muchos desarman carros y no son mecánicos, muchos aconsejan y no son psicólogos.

“Tenemos de todo. Por eso se llama mundo”, expresó el presidente de Codue.

Mientras que, el presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, reverendo Fidel Lorenzo Merán manifestó que la actuación de esa pastora no requiere una respuesta.

La pastora sostuvo ayer, que la organización a la que pertenece (Organizaciones Basadas en la Fe) sostiene que la interrupción voluntaria del embarazo debe permitirse, siempre que el estado de gestación represente un riesgo para la vida de la mujer, sea fruto de una violación o incesto y existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.

Dijo que la decisión de interrumpir el embarazo bajo las tres causales, debe ser tomada en la “intimidad de la familia”.