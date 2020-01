$!Evo Morales busca ser candidato a senador o diputado en Bolivia

El expresidente Evo Morales busca habilitarse para candidatear como senador o diputado en las elecciones que se realizarán en Bolivia el próximo 3 de mayo.

Morales está actualmente refugiado en Argentina, pero según se dio a conocer el miércoles, se las ingenió para hacer llegar un poder legal a su exviceministro de Seguridad, Wilfredo Chávez, y a su antigua jefa de gabinete, Patricia Hermosa.

Un funcionario de la cancillería que pidió no ser identificado por no estar autorizado a hablar con la prensa lo confirmó a The Associated Press.

El documento, que generó gran revuelo tras filtrarse en redes sociales, fue tramitado en el municipio argentino de La Matanza, según agregó el funcionario, y permitiría que los antiguos funcionarios de Morales lo inscriban para participar en la contienda a sólo cinco días de que se cierren las listas de postulantes en el Tribunal Supremo Electoral.