$!Evolución de los perros en el mundo antiguo

Hace al menos 15 mil años los lobos dieron los primeros pasos a la domesticación al acercarse a un campamento humano, aunque tal domesticación es un misterio.

Una comparación del ADN antiguo de los perros y humanos mostró datos de dònde viajaron los animales en compañía de los humanos.

El arqueólogo del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana, Wolfgang Haak, dijo que ahora se está empezando a ver cómo encaja la historia del perro con la historia humana.

De acuerdo con The Science, un estudio realizado en el 2016 reveló que estos animales pudieron haber sido domesticados en dos escenarios, uno en Europa y otro en el Cercano Oriente. No obstante, no hay suficiente evidencia del hecho.

Otros estudios han encontrado evidencia de la existencia de perros antiguos en Siberia y en otros lugares, pero los científicos no saben cómo llegaron allí ni cómo están relacionados.

El biólogo evolutivo de la Universidad Oxford y el paleogenomicista del Instituto Francis Crick, Pontus Skoglund, encontraron, al estudiar el genoma de 27 perros antiguos, que hace unos 11 mil años existían cinco linajes de perros distintos en varias partes del mundo.

Según The Science, piezas de estos antiguos linajes todavía están presentes en los perros de hoy. Los chihuahuas pueden rastrear parte de su ascendencia hasta los primeros perros estadounidenses, por ejemplo, mientras que los perros esquimales lucen las firmas genéticas de los antiguos perros siberianos, encontró el equipo.

En tanto, el análisis de los perros lobo reveló que estos solo evolucionaron una vez de una raza ahora extinta.