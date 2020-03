$!Exalcalde Francisco Fernández llama a población a no salir por coronavirus

El exalcalde de Santo Domingo Norte, Francisco Fernández, manifestó este domingo que ante la propagación del coronavirus en el país, la medida más efectiva para frenar el contagio es quedarse en casa, por lo que exhortó a los munícipes de la demarcación a no salir de sus viviendas y aplicar las medidas preventivas de lugar.

“Si no hay necesidad de salir de casa, no salga, que es el único medio para poder contrarrestar esta pandemia que no respeta ni a príncipes, ni reyes, ni ministros, ni gobierno; solo así podemos parar esta pandemia”, expresó Fernández en una nota de prensa.

Pide a JCE no declarar ganadores

De igual forma, Fernández, quien aspiraba a la alcaldía por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), calificó como un fraude los resultados obtenidos en Santo Domingo Norte en las pasadas elecciones municipales.

El dirigente político acusó a los miembros de la Junta Municipal Electoral de SDN a prestarse a certificar actas alteradas, en las cuales dijo se aumentó la cantidad de votos respecto a la cantidad real de votantes en los colegios electorales correspondientes.

Advirtió a la Junta Municipal a abstenerse de declarar a un alcalde ganador en el municipio hasta tanto sean recontados los votos y esclarecido el alegado fraude, además de asegurar a la población que sus derechos no serán ultrajados nueva vez.

“No solamente yo he sido víctima, sino también el pueblo, porque se le ha robado, se le ha vulnerado la voluntad popular como se le hizo en el 2016”, expresó.

En ese sentido manifestó que, “el fraude consistió en anularme los votos a mí, donde hay 10 mil y picos de votos nulos, que no le dieron la oportunidad a mis delegados de defenderme en la mesa electoral”.

Aseguró además que, cuenta con pruebas que demuestran dichas alteraciones y el caso está en poder de sus abogados para llegar hasta las “últimas consecuencias” e impedir una nueva vulneración de la voluntad popular de la población.

“Nos reservamos el derecho de someter a la justicia y llevar ante el fiscal electoral tanto a los delegados que alteraron actas y violaron la ley, como a los miembros de la Junta Municipal que se prestaron a validar esas actas”, dijo Francisco Fernández.