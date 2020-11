$!Exdirectora de Digemaps dice denuncias en su contra “carecen de validez y fundamento legal”

Sobre los procesos aduanales, aclaró que si bien era cierto que la Dirección General de Aduanas (DGA) había creado la plataforma de Ventanilla del Comercio Exterior (VUCE) en el 2017 a su llegada y después de una auditoria que se hizo por iniciativa suya, se pudo evidenciar que las liberaciones no poseían un proceso y flujo adecuado y eran delegadas a la dirección, que de manera subjetiva aprobaba o rechazaba.

“La comunicadora Nuria Piera inicia haciendo referencia a supuestos incumplimientos iniciados a partir de mi gestión, una aseveración totalmente falsa. El primer incumplimiento o irregularidad al que se refiere es resultado de sacar de contexto unas declaraciones ofrecidas por el pasado ministro de Salud Pública, Sánchez Cárdenas, las cuales fueron producto de, no tan solo un consenso, sino de mi intervención activa en la detección del fraude denunciado. El doctor Cárdenas hizo referencia a que Digemaps pudo detectar una mafia que se dedicaba a falsificar códigos de barra IQR y documentos para introducir medicamentos sin la autorización sanitaria correspondiente”, citó el documento.

Caso del anestésico Bupiacaína

Con respecto al caso del anestésico Bupiacaína, Carolina Altagracia Díaz Espinosa dijo que el 13 de septiembre del año en curso, la Sociedad Dominicana de Anestesiología reportó eventos adversos relacionados con el medicamento Bupiacaína.

Agregó que este había sido adquirido por los centros públicos de salud a través de la dirección del Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico (Promese Cal), publicó un tuit en el que informa a la población que había remitido una comunicación formal a la Digemaps, que informaba de dicha situación.

“Dejo constancia de que esto no es verbal, porque nosotros no recibimos dicha misiva, más que la información que circula en las redes sociales. Esta anómala situación la comuniqué en el momento a mi superior y se comprobó que tal comunicación no existía”, enfatizó Díaz Espinosa.

Explicó que el proceso de registro sanitario de medicamentos que circulan en República Dominicana pasa por una evaluación técnica en el Departamento de Registro Sanitario y es efectuado por profesionales farmacéuticos designados para esa función.

Sostuvo que dentro de estas evaluaciones existen aspectos documentales esenciales: resultados de laboratorios, certificado de laboratorio, prácticas de manufacturas (BPM) y prácticas de almacenamiento vigentes (BPA).

“Aclarado este proceso, declaro que el producto Bupiacaína pesada posee actualmente el número de registro sanitario 2009-1616 (emitido por primera vez en el año 2009) y renovado el año pasado con un vencimiento de fecha 02-2023", destacó.