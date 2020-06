Expareja de David Ortiz dice desconocer citación a la Procuraduría General

La expareja sentimental del pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, Fary Almánzar Fernández acudió esta mañana junto a sus abogados a la sede de la Procuraduría General de la República, donde dice haber sido citada.

Almánzar dijo que fue convocada mediante una llamada telefónica, pero desconoce los motivos. "Lo primero es que mira el escenario en el que nos encontramos hoy, no sabemos qué estamos haciendo aquí, ni para qué, y entiendo que este no es el tribunal competente para el caso que nos rodea a nosotros, es una citación, pero es una llamada muy informal, te notifica pero no deja la escencia de la notificación que estoy haciendo", dijo Almánzar Fernández, "una gente que tiene el poder de traerme a la Procuraduría General de la República, qué no podría hacer".

La madre del hijo de 12 años del expelotero y quien tiene un proceso legal con este sostuvo que cree que él está ejerciendo alguna influencia sobre la justicia, porque ese no es el escenario para el caso que les ocupa.

A su llegada a las 10:00 de esta mañana expresó que tiene miedo de lo que puedan hacerle personas que acompañan a Ortiz.