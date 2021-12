$!Experto ve muy probable haya que vacunarse con cuarta dosis contra el COVID-19

El doctor Jorge Marte Báez, quien es director médico del Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), consideró este viernes probable que se necesite una cuarta dosis de vacuna contra el COVID-19, aunque no se tiene claro cuando sería el momento.

“Tengo la plena certeza de que la historia no termina con la tercera dosis y estamos vislumbrando y no solamente nosotros, lo ha dicho Anthony Fauci en Estados Unidos, lo han dicho las autoridades europeas, de que es casi con toda certeza que se van a necesitar no solamente una cuarta dosis sino tal vez quién sabe qué número de dosis ulteriores a la tercera, pero lo que no tenemos claro todavía es cuándo es el momento de esa cuarta dosis”, manifestó el especialista.

Marte Báez indicó que no está totalmente claro cuál vacuna sería la que se utilizaría para una cuarta dosis.

“Hay una indicación desde hace dos décadas de que todo el mundo debe vacunarse anualmente de la influenza independientemente de que tenga o no comorbilidades o de que esté a mayor riesgo y nosotros estamos viendo un poco en proyección al COVID-19 tal vez como que eventualmente va a caer en un modelo muy parecido al de la influenza que amerita vacuna todos los años”, sostuvo.

Ómicron

Sobre la nueva variante de COVID-19 denominada ómicron, el galeno sostuvo que parece ser que ésta es agresiva en términos de infección.

“Hasta ahora es muy temprano para hablar de ómicron, pero lo que parece ser es que es agresiva en términos de infección, incluso los casos que se han reportado en Estados Unidos y en Alemania algunos tenían inclusive las tres dosis, pero lo que parece ser hasta ahora es que su conducta clínica es menos agresiva sobre todo en pacientes que estén vacunados con tercera dosis”, indicó.

RD es referencia mundial

El doctor manifestó que República Dominicana se ha convertido en referencia mundial en cuanto al manejo del COVID-19 y con las vacunas.

“Aunque otros países habían iniciado estudios antes que nosotros de la tercera dosis, nosotros fuimos el primer país del mundo que como política de Estado asumió la tercera dosis como política oficial, 24 horas después nos siguió Turquía y luego se fueron aunando otros países. Nosotros hoy nos hemos convertido en una referencia mundial”, destacó Marte Báez en una entrevista en el programa Hoy Mismo, de Color Visión, canal 9.